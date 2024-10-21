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السجن 3 سنوات لمتهمين في قضية تصاريح الحج

منذ 47 ثانية
Muslim pilgrims arrive at the Mina tent camp during the annual Hajj pilgrimage near the holy city of Mecca on June 14, 2024. More than a million Muslim pilgrims started the hajj pilgrimage on June 14, against the grim backdrop of the Gaza war and in exhausting summer heat. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات عمان الصغرى حكما على متهمين، بالسجن ٣ سنوات والغرامة بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال في قضية الحج التي توفي فيها 99 حاجا أردنيا.
وعلم انه تم تكفيل عدد من المتهمين ممن اجروا تسوية بينهم وبين المشتكين، بينما يحاكم الآخرون والبالغ عددهم جميعا قرابة ال45 متهما ضمن ثمانية ملفات.
وكانت شركات حج وسماسرة قد تقدمت بطلبات زيارة لمكة وتبين لاحقا ان هذه كانت بهدف الحج وتأدية مناسك العمرة حيث كشفت السلطات السعودية ان هذه مخالفات وان قدوم هؤلاء للزيارة بينما كان الهدف المخفي هو الحج.
وقام الحجاج بمخالفة الزيارة والسير مشيا على الاقدام نحو عرفة مما تسبب في وفاة 99 حاجا أردنيا من غير الحجاج المخصصين للحج بطريقة رسمية بين السعودية والاردن.


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