بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الدفاع الإسرائيلية: 5.2 مليارات دولار مساعدات أميركية طارئة

منذ ساعة واحدة
الدفاع الإسرائيلية: 5.2 مليارات دولار مساعدات أميركية طارئة

وطنا اليوم:أنهى المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية بالإنابة إيال زمير ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للمشتريات وليام لابلانت، تبادل الرسائل التي تشرع في تنفيذ المساعدات الطارئة الخاصة، بقيمة 5.2 مليار دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الإسرائيلي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، سيتم استخدام حزمة المساعدات الأميركية لتعزيز وشراء أنظمة القبة الحديدية ومقلاع داود ونظام الليزر “ماجان أور” قيد التطوير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:14

انتهاء صيانة وتعبيد منطقة مطار القويرة بكلفة 700 ألف دينار

11:10

وفيات الاثنين 21-10-2024

10:57

الاردن.. والانتهازية السياسية..!

10:23

أجواء خريفية لطيفة الإثنين وانخفاض ملموس على الحرارة الثلاثاء

10:20

شركات غذائية أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سيال باريس

10:17

السجن 3 سنوات لمتهمين في قضية تصاريح الحج

10:12

من المسؤول عن المخالفات الإنشائية لبعض المراكز الصحية

10:03

كاميرا جندي إسرائيلي توثق المعركة الأخيرة ليحيى السنوار

09:51

مجلس التعليم العالي يوافق على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيساً لجامعة عمان العربية

09:41

مصدر عسكري إيراني: أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد يفوق التوقعات

09:34

وفاة المعارض التركي فتح الله غولن في أميركا

09:28

الاحتلال يشن غارات جوية مكثفة على عدة فروع لـ القرض الحسن بلبنان

وفيات
وفيات الاثنين 21-10-2024وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة الله