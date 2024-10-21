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وفاة المعارض التركي فتح الله غولن في أميركا

منذ ساعة واحدة
وفاة المعارض التركي فتح الله غولن في أميركا

وطنا اليوم:ذكرت قناة إن.تي.في ووسائل إعلام تركية أخرى اليوم الاثنين أن رجل الدين الإسلامي التركي فتح الله غولن توفي في الولايات المتحدة حيث كان يقيم.
وتتهم أنقرة كولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.
وأسس غولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى غولن هذه الاتهامات مرارا.


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