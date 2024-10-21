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تل ابيب تسلم واشنطن وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب على لبنان

منذ ساعتين
This picture taken from northern Israel shows smoke billowing during Israeli bombardment of southern Lebanon on June 25, 2024, amid ongoing cross-border clashes between Israeli troops and Hezbollah fighters. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

وطنا اليوم:ذكر موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة مبادئ بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.
وأضاف التقرير أن آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأميركي، سيزور بيروت اليوم ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين إمكانية سبل الحل الدبلوماسي للصراع.
وذكر موقع والا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن وثيقة المبادئ تسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.
كما تسمح الوثيقة -وفق الموقع- للجيش الإسرائيلي بالتأكد من أن حزب لله لا يعيد تسليح نفسه، وتمنح سلاح الجو الإسرائيلي حرية العمل في المجال الجوي اللبناني.
وأشار الموقع -نقلا عن مصدر أميركي- إلى أن المجتمع الدولي قد لا يوافق على شروط إسرائيل المتضمنة بوثيقة المبادئ.
يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها وغاراتها الجوية، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا “محدودا” جنوبي البلاد.
وأسفر العدوان على لبنان عن أكثر من 2350 قتيلا، و10 آلاف و906 مصابين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.


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