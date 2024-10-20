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تقارير: منظومة “ثاد” الأميركية بدأت عملها في إسرائيل

منذ 24 ثانية
تقارير: منظومة “ثاد” الأميركية بدأت عملها في إسرائيل

وطنا اليوم_أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، الأحد، أن نظام الدفاع الأميركي “ثاد” بدأ العمل في إسرائيل.

 

وقبل أيام، أرسلت الولايات المتحدة بطاريات الدفاع الصاروخي “ثاد” إلى إسرائيل، للدفاع عنها في حال تعرضت لضربات إيرانية، قد تكون ردا على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران.

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الأحد، أن نظام “ثاد” بدأ عمله بالفعل في إسرائيل.

 

وفي وقت سابق من الأحد، أكد مصدر إسرائيلي لـ”سكاي نيوز عربية” نصب منظومة “ثاد” الأميركية في إسرائيل، وربطها بمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

 

وتعد بطاريات “ثاد” نظاما دفاعيا مكملا لـ”باتريوت”، لكنها قادرة على صد هجمات من مدى أبعد، يتراوح بين 150 و200 كيلومتر.

 

وكانت الولايات المتحدة أفادت أنها سترسل عسكريين أميركيين إلى إسرائيل، قدر عددهم بنحو 100، لتشغيل نظام “ثاد”.

 

وشنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل مطلع شهر أكتوبر الجاري، قالت إنه رد على الضربات الإسرائيلية على لبنان التي استهدفت بنى تحتية وقادة لحزب الله، فضلا عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الصيف الماضي.

 

وكانت إسرائيل أعلنت أكثر من مرة مؤخرا أنها ستشن هجوما قويا على إيران، ردا على الضربات الأخيرة.

 


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