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الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في جنوب الجولان المحتل

منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في جنوب الجولان المحتل

وطنا اليوم_أعلن الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الأحد مسيرة في جنوب الجولان المحتل كانت قادمة من الشرق، قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن الجيش: «اعترض سلاح الجو مسيرة كانت تقترب باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الشرق »، ولم يورد البيان مصدر المسيرة.

وكانت فصائل عراقية موالية لإيران أعلنت مسؤوليتها سابقا عن هجمات مماثلة بمسيرات.

هجمات الطائرات المسيرة

وكثفت الفصائل العراقية هجماتها بالطائرات المسيرة خلال الأسابيع القليلة وآخرها أمس السبت حيث استهدفت الجولان المحتل .

وفي الثامن أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت، هدفا حيويا شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وأضافت في بيان أن العملية تأتي استمرارًا «بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ».

وأكدت الفصائل العراقية أنها ستستمر في دكّ «معاقل الأعداء» بوتيرة متصاعدة.

ومنذ عدة أشهر، تستهدف فصائل عراقية إسرائيل بالطائرات المسيرة وأحيانا بالصواريخ، وكثفت هذه الفصائل من هجماتها خلال الأسابيع الأخيرة، واعترفت إسرائيل مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمقتل جنديين وإصابة 24 آخرين في قصف بطائرة مسيرة أطلقت من العراق.


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