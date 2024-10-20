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02:05
عاجل – تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مطار بيروت
02:02
تقارير: منظومة “ثاد” الأميركية بدأت عملها في إسرائيل
02:01
بالطيران المسير.. “المقاومة في العراق” تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن والجولان
01:49
«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية
01:05
عاجل – إيران تحذر من مهاجمة منشآتها النووية
00:04
“الطاقة والمعادن” تؤكد ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية للشتاء
23:45
الحكومة: مخزون “الخدمة المدنية” سينتهي العمل به في 1 كانون الثاني 2027
22:50
الاحتلال يدعو أهالي بيروت للابتعاد عن مواقع القرض الحسن
21:32
الخارجية : اجلاء 12 مواطناً من لبنان عبر طائرة عسكرية ضمن الجهود المستمرة لإعادة الأردنيين
20:43
راغب علامة يردّ على فيديو إيوائه مسلحين في مبنى يملكه
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عاجل – تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مطار بيروت
منذ 33 ثانية
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24 ساعة
02:02
تقارير: منظومة “ثاد” الأميركية بدأت عملها في إسرائيل
02:01
بالطيران المسير.. “المقاومة في العراق” تعلن ضرب أهداف إسرائيلية في غور الأردن والجولان
01:49
«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية
01:05
عاجل – إيران تحذر من مهاجمة منشآتها النووية
00:04
“الطاقة والمعادن” تؤكد ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية للشتاء
23:45
الحكومة: مخزون “الخدمة المدنية” سينتهي العمل به في 1 كانون الثاني 2027
22:50
الاحتلال يدعو أهالي بيروت للابتعاد عن مواقع القرض الحسن
21:32
الخارجية : اجلاء 12 مواطناً من لبنان عبر طائرة عسكرية ضمن الجهود المستمرة لإعادة الأردنيين
20:43
راغب علامة يردّ على فيديو إيوائه مسلحين في مبنى يملكه
20:38
عودة عبد الله الرويشد للكويت بعد رحلة علاج بألمانيا ونبيل شعيل يقبل رأسه
20:22
رئيس الأعيان: أمن الوطن واستقراره مسؤولية الجميع
20:17
الناصر: الإعلان المفتوح يتيح التنافس للجميع على وظائف القطاع العام
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن