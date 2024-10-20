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الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

منذ 10 ثواني
الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وفدا من لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية المتطرفة بحق الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توسيع دائرة الصراع.
وجدد جلالته التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد بقصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد.
وحذر جلالة الملك من تبعات الاستمرار بانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ودعا جلالته إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية.
ونبه جلالة الملك إلى العواقب الوخيمة لاستمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة الدولية وتمكينها من توفير الخدمات والمساعدات في القطاع.
وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وآليات توسيع التعاون، إذ أعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة في قطاعات حيوية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت


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