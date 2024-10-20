إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

وطنا اليوم:أدرج المركز الوطني لتطوير المناهج، البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن منهاج المهارات الرقميّة المُطوَّر للصفوف السابع والتاسع والحادي عشر، في إطار خطة شاملة لتطوير كتب المبحث على مراحل خلال العامين القادمين.

ويأتي ذلك في إطار مساعي المركز الوطني لتطوير المناهج، لتحديث المناهج الدراسية وبما يواكب التطوّرات التكنولوجية والمعرفة العالمية.

ويهدف إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز القدرات الرقمية للطلبة، وإعداد جيلٍ قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بفاعلية، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات.

وتغطي كتب المهارات الرقمية المطورة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر مجموعة شاملة من المهارات التكنولوجية الأساسية والمتقدمة التي لم تكن مُدرَجة في المناهج الأردنية سابقًا، مثل: إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبرمجة بلغة بايثون التي تُعدّ من أهم لغات البرمجة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.