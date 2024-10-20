زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

وطنا اليوم:مواصلةً لجهودها في إثراء تجارب الزبائن وتوفير تجربة رقمية استثنائية وتلبيةً لتطلعات زبائنها عبر تقديم أحدث حلول الإنترنت والخدمات الرقمية المُبتكرة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إتمامها بنجاح لتجربة التشغيل التجاري لأحدث جيل من تقنيات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi 7 التي تتميّز بتوفير سرعات إنترنت أعلى وتدعم عدداً أكبر من الأجهزة.

وبيّنت زين أن توفيرها لهذه الخدمة لزبائنها من مشتركي “زين فايبر” يأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تتضمن طرح أحدث التقنيات والخدمات التي تلائم كافة الأنماط الاستهلاكية وتواكب التطور العالمي في هذا المجال، بما يلبي كافة المتطلبات واستخدامات شبكة الإنترنت المختلفة التي تتقدم بوتيرة متسارعة.

وأوضحت الشركة أن الخدمة الجديدة ستوفر سرعات تصل إلى 2 جيجابت/ الثانية عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية (WI-FI)، كما تدعم التقنية النقل المتزامن لعدة أجهزة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة، وتتوافق مع أجهزة الرواتر Wi-Fi 7 ONT التي توفّر تغطية محسّنة بنسبة 20%، وتدعم منفذ LAN بسرعة 2.5 جيجابت/ الثانية لضمان نقل البيانات بسرعة فائقة.

كما تدعم الأجهزة الخاصة بهذه التقنية ما يصل إلى 128 اتصالاً متزامناً، مما يوفر تجربة اتصال استثنائية دون أي انقطاع للأجهزة المنزلية الذكية، وتعزّز من تجارب الألعاب الإلكترونية والميتافيرس، كما تُتيح الاستمتاع بالفيديو بدقة 4K و 8K، والواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR)، والألعاب السحابية والتخزين السحابي والبث المباشر عبر أحدث الأجهزة.

وفي سياق متصل، واصلت شركة زين الأردن توسيع نِطاق شبكتها للفايبر للاستمتاع بالمزايا الاستثنائية التي تتيحها للأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة على حد سواء، كتحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، واستخداماتها في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال، فيما توفّر زين تقنية الفايبر لكل غرفة “FTTR” الأحدث لتغطية كاملة في جميع أنحاء المنزل.

ووصلت خدمة “زين فايبر” إلى العديد من المناطق الجديدة انطلاقاً من العاصمة عمّان ووصولاً إلى محافظة الكرك، كما شملت تغطية شبكة زين فايبر المخيمات الكائنة في محافظات جرش وإربد والزرقاء والعاصمة عمّان، فيما ستواصل الشركة التوسع لتغطية كافة مناطق ومحافظات المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة زين قامت مؤخراً بإجراء تحديثات على شبكتها للفايبر والإنترنت المنزلي، شملت تعزيز توجيه المسارات الضوئية إلى خوادم AWS المتواجدة في البحرين، بهدف الارتقاء بمنظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة، وتقديم خدمات إنترنت ثابت وفائق السرعة، ولتوفّر تجارب ألعاب أكثر سلاسة وأكثر استجابة لمشتركيها من محترفي ولاعبي وهواة الألعاب الإلكترونية، إذ تعمل هذه الخطوة على تحسين وقت الاستجابة وتقليل زمن الوصول PING بشكل كبير، تأكيداُ على دور زين الريادي في مجال أداء الألعاب الإلكترونية وسرعة الاستجابة على مستوى المنطقة