حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

وطنا اليوم:عقب الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة بلبنان، بدأ حزب الله بتقليص وجوده في سوريا عبر إعادة بعض عناصره التي تقاتل بجانب القوات الحكومية السورية إلى لبنان.

وأفادت مصادر محلية سورية لوكالة “الأناضول” الجمعة، بأن حزب الله يعمل على نقل مئات من أعضائه من مناطق مختلفة من سوريا إلى لبنان ونقل عائلاتهم من لبنان إلى سوريا.

وأوضحت المصادر أن الحزب أرسل المئات من عناصره من مناطق بالميادين والبوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا ومن بعض أحياء العاصمة دمشق ومحافظتي حماة وحمص إلى لبنان.

وأضافت أن حزب الله يستخدم طرقا مختلفة للدخول إلى لبنان بعد استهداف إسرائيل معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان.

ومن جهة أخرى، ذكرت المصادر أن قوات من الحشد الشعبي في العراق بدأت بالدخول إلى سوريا منذ نحو أسبوع.

وأشارت إلى أن عناصر الحشد تنتشر في الأماكن التي أخلاها حزب الله في سوريا، وبعضهم يعبر إلى لبنان عبر الطرق التي يستخدمها حزب الله.

وأفادت مصادر، السبت، بأن الجيش السوري صادر مستودعي ذخيرة لحزب الله في منطقة ريف دمشق.

وتقول المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييد السلطات السورية لحركة عناصر حزب الله والمجموعات الموالية لإيران باتجاه الجولان، وفي حمص ومحيطها، حيث يتم تقييد حركة هذه المجموعات تفادياً للاستهدافات الإسرائيلية.

ويتواجد حزب الله في سوريا بشكل مكثف عقب اندلاع الحرب عام 2011.

واستمر حزب الله في قتال شبه منظم داخل سوريا ساهم في إخراج العديد من قياداته وعناصره تحت أضواء المسرح العملياتي وجعل قياداته وخططه وعناصره منكشفة أمام الرصد الإسرائيلي.