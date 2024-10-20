نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي ونائبه

وطنا اليوم:شاركت وزير دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا، والتي أقيمت الأحد في العاصمة جاكرتا، وذلك إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الدول.

ونقلت نمروقة للرئيس سوبيانتو ونائبه، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما بالتوفيق للرئيس الجديد ونائبه ولشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، مؤكدة حرص جلالة الملك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

بدوره، حمل الرئيس سوبيانتو ونائبه، الوزيرة نمروقة تحياتهما إلى جلالة الملك، وولي العهد، وتمنياتهما بمزيد من الرفعة والتقدم للشعب الأردني، وأكّدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.