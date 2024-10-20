بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي ونائبه

منذ ساعة واحدة
نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي ونائبه

وطنا اليوم:شاركت وزير دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو ونائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا، والتي أقيمت الأحد في العاصمة جاكرتا، وذلك إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الدول.
ونقلت نمروقة للرئيس سوبيانتو ونائبه، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما بالتوفيق للرئيس الجديد ونائبه ولشعب الجمهورية الإندونيسية الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، مؤكدة حرص جلالة الملك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
بدوره، حمل الرئيس سوبيانتو ونائبه، الوزيرة نمروقة تحياتهما إلى جلالة الملك، وولي العهد، وتمنياتهما بمزيد من الرفعة والتقدم للشعب الأردني، وأكّدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:44

الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

16:40

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

16:38

الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

16:34

إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

16:25

زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

16:02

تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

15:57

حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

15:37

نتنياهو يستغل هجوم مسيّرة قيساريا لترميم منزله على نفقة الحكومة

15:18

بضاعتكم ردت إليكم .. القسام تفجّر دبابة إسرائيلية في جباليا وتهدي العملية للسنوار

15:04

وزير الخارجية يبحث ونظيره السوري جهود حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات

15:01

البطاينة يوجه فيديو للهيئة العامة لحزب إرادة؛ يدعوها للحفاظ على نسيج الحزب ودعم القيادة الانتقالية

14:59

أورنج الأردن ترعى النسخة التاسعة من مؤتمر IEEE في الجامعة الأردنية

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر