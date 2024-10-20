بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بضاعتكم ردت إليكم .. القسام تفجّر دبابة إسرائيلية في جباليا وتهدي العملية للسنوار

منذ ساعتين
بضاعتكم ردت إليكم .. القسام تفجّر دبابة إسرائيلية في جباليا وتهدي العملية للسنوار

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأحد مشاهد من تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.
وحسب مقطع الكتائب، فإن استهدافها دبابة من نوع “ميركافا” كان يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتضمنت المشاهد عددا من مقاتلي القسام يعدون العبوة ويكتبون عليها “بضاعتكم ردت إليكم.. كتائب القسام” قبل أن يقوم أحدهم بزرعها في إحدى المناطق المتوقع مرور الدبابة فيها.
وبعد رصد قدوم الدبابة وقبل ضغط زر التفجير، قال المنفذ “من معسكر جباليا.. نهدي هذه العملية إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) الذي ارتقى مقبلا غير مدبر.. بسم الله الله أكبر”.
وأظهر هذا المشهد إصابة الدبابة الإسرائيلية بشكل مباشر وانفجارها بشكل قوي.
ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.
كما دأبت الكتائب على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:44

الجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره ﺑﻀﺮﺑﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ

16:40

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا تدريبيا لدعم الحياة المتقدم للصدمات

16:38

الملك يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

16:34

إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج السابع والتاسع والحادي عشر

16:25

زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

16:02

تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

15:57

حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

15:37

نتنياهو يستغل هجوم مسيّرة قيساريا لترميم منزله على نفقة الحكومة

15:25

نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي ونائبه

15:04

وزير الخارجية يبحث ونظيره السوري جهود حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات

15:01

البطاينة يوجه فيديو للهيئة العامة لحزب إرادة؛ يدعوها للحفاظ على نسيج الحزب ودعم القيادة الانتقالية

14:59

أورنج الأردن ترعى النسخة التاسعة من مؤتمر IEEE في الجامعة الأردنية

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر