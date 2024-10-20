وزير الخارجية يبحث ونظيره السوري جهود حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

وركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين، ومكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وجهود إنهائه.