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أورنج الأردن ترعى النسخة التاسعة من مؤتمر IEEE في الجامعة الأردنية

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن ترعى النسخة التاسعة من مؤتمر IEEE في الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن رعايتها كشريك الاتصالات الحصري للنسخة التاسعة من مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)- فرع الجامعة الأردنية، والذي عقد هذا العام تحت عنوان “تطوير الألعاب الإلكترونية” واستهدف الطلاب والخريجين والخبراء والعاملين في قطاع الألعاب الإلكترونية.
وتمكن المهتمون بهذه الصناعة المتنامية على الصعيدين العالمي والمحلي من أن يجتمعوا تحت مظلة واحدة للتعرف على أبرز التحديثات التي يشهدها قطاع الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن تنمية مهاراتهم في المجالات المرتبطة بتطوير الألعاب مثل التصميم، والذكاء الاصطناعي، وأسلوب السرد القصصي، وغيرها ليمثل المؤتمر خطوة هامة أخرى يتخذها الأردن على طريق استقطاب الشباب للانضمام إلى هذا القطاع الحيوي والمتطور.
وتعليقاً على رعايتها لهذا الحدث، أكدت أورنج الأردن حرصها على أن تكون جزءاً من الجهود الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب وإبداعاتهم في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية وتمكينهم من تصميم الألعاب في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والسياحة والطب وغيرها، خصوصاً أن المؤتمر تضمن هاكاثون تنافس من خلاله المشاركون على تطوير لعبة تعكس جمال الأردن وأبرز الوجهات السياحية فيه.
كما أشارت أورنج إلى أن الشراكة الراسخة مع الجامعات وخصوصاً الأردنية تكتسب زخماً هاماً في إطار المساعي المشتركة لتحويل المملكة إلى ملتقى يعرّف المهتمين بأحدث ما توصل له العالم في جميع المجالات وأهمها الألعاب الإلكترونية، والتي تعزز مهارات الطلاب في مجالات عديدة منها التنافسية الإيجابية والإبداع والابتكار وحل المشكلات.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.


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