بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان

منذ ساعتين
بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، غادرت الأحد، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 لإجلاء أردنيين من لبنان وذلك نتيجة للظروف التي تشهدها حالياً.
وسيتم نقل الرعايا الأردنيين على متن الطائرة والعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين ونقلهم وقت الأزمات والأحداث الطارئة، من خلال تسخير الإمكانات والقدرات كافة، لضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان.
وحملت الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.
وتهدف المساعدات إلى دعم القطاعات في لبنان ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص الحاصل في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:02

تأديبية اتحاد الكرة تقرر هبوط 15 ناديًا من الدرجة الثانية

15:57

حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه

15:37

نتنياهو يستغل هجوم مسيّرة قيساريا لترميم منزله على نفقة الحكومة

15:25

نمروقة تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإندونيسي ونائبه

15:18

بضاعتكم ردت إليكم .. القسام تفجّر دبابة إسرائيلية في جباليا وتهدي العملية للسنوار

15:04

وزير الخارجية يبحث ونظيره السوري جهود حل الأزمة السورية ومكافحة تهريب المخدرات

15:01

البطاينة يوجه فيديو للهيئة العامة لحزب إرادة؛ يدعوها للحفاظ على نسيج الحزب ودعم القيادة الانتقالية

14:59

أورنج الأردن ترعى النسخة التاسعة من مؤتمر IEEE في الجامعة الأردنية

14:31

قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل

14:25

استسلام كيكل قائد الدعم السريع بولاية الجزيرة للجيش السوداني

14:21

استشهاد 87 فلسطينيا جراء مجزرة بيت لاهيا

14:15

غرفة تجارة الأردن تشارك في فعاليات اقتصادية هامة في إسطنبول

وفيات
وفيات الأحد 20-10-2024وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر