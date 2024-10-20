استشهاد 87 فلسطينيا جراء مجزرة بيت لاهيا

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و158 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت أن إحصائية مجزرة الاحتلال الاسرائيلي في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة منذ ليلة أمس وفجر اليوم راح ضحيتها 87 شهيدا ومفقودا تحت الأنقاض، وأكثر من 40 إصابة بينها حالات حرجة جدا.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ380 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42603 شهيدا و99795 مصابا منذ السابع من تشرين الأول عام 2023