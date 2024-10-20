غرفة تجارة الأردن تشارك في فعاليات اقتصادية هامة في إسطنبول

وطنا اليوم:شاركت غرفة تجارة الأردن في ثلاثة فعاليات اقتصادية بارزة عقدت مؤخرا في مدينة إسطنبول التركية ، تضمنت اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والدورة الأربعين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية.

وتم خلال هذه الاجتماعات التي ترأسها رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبد الله صالح كامل، اتخاذ قرارات هامة، منها إنشاء مؤسستين تابعتين للغرفة الإسلامية الأولى تتعلق بريادة الأعمال، حيث ستلعب دوراً محورياً في تطوير وتنمية ثقافة الإبداع بين رواد الأعمال، خاصة فئة الشباب، مما يساهم في مكافحة البطالة وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما المؤسسة الثانية خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ، وستعمل على النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة من خلال العمل على تزويدها بالأدوات والموارد والتدريب بهدف تيسير مشاركتها الكاملة في الاقتصاد، بما يخدم تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية والتزامها الخاص بتطوير وتعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة المسلمة.

كما صادقت الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية في هذه الدورة على إطلاق منصة تدعى “منصة دعم الأعمال” وتهدف إلى تسهيل عروض الواردات والصادرات بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون التجاري من خلال توفير فرص ملائمة للأعمال بما يؤدي إلى تحفيز نموها الاقتصادي.

كما شاركت غرفة تجارة الأردن كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان “محاور التميز والاستدامة في قيادة الغرف التجارية”، الى جانب المشاركة بالملتقى الاقتصادي التركي العربي، بنسخته الـ15 تحت شعار “تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا” والذي عقد تحت رعاية وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، و وبمشاركة امين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد ابو الغيط، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو ووزراء مالية واقتصاد من ستة دول عربية بإلإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية بارزة من الجانبين العربي والتركي ورؤساء واعضاء غرفة تجارية .

كما شاركت الغرفة في القمة الإقليمية الأولى للاتحاد العالمي للغرف التجارية في أوروبا وآسيا والتي حملت عنوان “نهج تعاوني للعمل المناخي”، والتي تناولت التعاون في مجال تغير المناخ وأهمية الاستجابة لمخاطر المناخ في استراتيجيات الأعمال بما في ذلك خطط الاستثمار واستراتيجيات الشركات والمسؤوليات الاجتماعية للشركات.

على هامش هذه الفعاليات، عقد رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن لقاءات مع وزراء عرب ورؤساء غرف إسلامية لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات إلى الأردن، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وشارك بالفعاليات رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، واعضاء من مجلس ادارة الغرفة خالد كريشان، المهندس هيثم الرواجبة، بهجت حمدان ، همام حبنكة