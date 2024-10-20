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مجلي يتساءل: هل يعقل ان ننتظر توضيحات من اعلام خارجي

منذ ساعة واحدة
مجلي يتساءل: هل يعقل ان ننتظر توضيحات من اعلام خارجي

وطنا اليوم:تساءل مساعد الامين العام لشؤون الشباب في حزب نماء، سند مجلي، هو مدى اعتماد الاعلام الأردني على الإعلام الخارجي فيما يخص الأخبار الهامة لديه والتي تحدث خارج البلاد. وقال مجلي في تغريدة نشرها عبر منصة X يوم امس الجمعة، “نجحت الدول المتطورة في ان تخلق راي عام وتاطر الاراء الشعبية في سبيل المصالح العليا للدولة وتخلق الوعي الحقيقي من خلال وسائل التقنية الحديثة وفي الاردن نتراجع يومياً في الملف الاعلامي الذي يعاني دون افكار جديدة وما زالت الدولة تصر ان تعمل ضمن القواعد القديمة”. وأضاف متسائلا ” هل يعقل ان ننتظر توضيحات من اعلام خارجي او من الاخوان في هذه الحالة”؟ ‏وتابع” يجب على من يحمل الملف الاعلامي ان ينفتح بشكل جدي على الشباب الاردني الذي يمتلك المعرفة والدراية بالاعلام الرقمي الحديث قبل ان يبتلع الراي العام الدولة برواياتها وان يكون سلاح ضدها”.


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