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وزير الشباب يواصل زياراته الميدانية في محافظة عجلون 

منذ ساعتين
وزير الشباب يواصل زياراته الميدانية في محافظة عجلون 

وطنا اليوم_واصل وزير الشباب المهندس يزن الشديفات سلسلة الزيارات الميدانية غير المعلنة، التي يجريها للمرافق الشبابية والرياضية، للوقوف على جاهزية المرافق ومتابعة سير العمل ومختلف المشاريع القائمة.

 

حيث تفقد الشديفات يوم أمس عددا من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة عجلون، تضمنت زيارة معسكر الحسين للشباب في المحافظة ومركزي شباب وشابات عجلون وحاضنة الأعمال، حيث أوعز الشديفات بوضع خطة صيانة لمرافق المعسكر وتمويلها بالتنسيق مع مجلس المحافظة، وفي مركز شباب عجلون شدد الشديفات على إنجاز أعمال الصيانه في المركز بالوقت المحدد في عطاء الصيانة.

 

وفي مركز شابات عجلون تابع الشديفات برنامج تمكين الشابات في اللغة الانجليزية الذي ينفذه المركز، وغيره من البرامج التي ينفذها المركز وحاضنة أعمال إقليم الوسط، مستمعا من الشابات آراءهن في البرامج التي يقدمها المركز وآلية تفعيل المركز وزيادة منتسبيه.

 

وبين الشديفات خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية، وتطوير البرامج بما يلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال لتشمل كافة محافظات المملكة.


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