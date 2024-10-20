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التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد

منذ ساعة واحدة
التربية تنفي قرار إحالة موظفين إلى التقاعد

وطنا اليوم:نفت وزارة التربية والتعليم ما يشاع حول قرار وزير التربية والتعليم عزمي المحافظة بإحالة كل من أتم ال 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد وترفيعه وجوبيا إلى الدرجة التي تليه.
وقال الناطق باسم الوزارة عاصم العمري إن هذا القرار غير صحيح ومفبرك مؤكدا ان لجنة التخطيط لم تجتمع منذ شهر.
وكان قد اشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان وزير التربية اتخذ قرار بإحالة كل من أتم ال 25 سنة من الخدمة إلى التقاعد وترفيعه وجوبيا إلى الدرجة التي تليه.


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