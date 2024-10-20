إجراء عملية جراحية كبرى لطفل عمره عشرة أيام في مستشفى الأمير هاشم العسكري

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص من جراحة الأطفال برئاسة مستشار جراحة الأطفال العميد الطبيب ماجد الصرايرة، عملية كبرى لطفل يبلغ من العمر 10 أيام بوزن 3 كغم، يعاني من التهاب الأمعاء الناخر ومضاعفاته، في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري بمحافظة العقبة.

وقال مدير المستشفى العميد الطبيب ماجد الصرايرة إن العملية تمثلت بتنظيف تجويف البطن من السوائل الملتهبة وقص الجزء الملتهب والمثقوب من الأمعاء الدقيقة وتوصيل الأمعاء ببعضها من جديد بشكل يحافظ على المسار الصحيح للغذاء.

وأشار العميد الطبيب ماجد الصرايرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والطفل أبدى تحسن ملحوظ في حياته الطبيعية من حيث الرضاعة والتغذية والإخراج وسيغادر المستشفى قريباً.