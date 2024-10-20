المدن الصناعية تشيد بالنهج الحكومي الميداني وتلمّس احتياجات المستثمر الصناعي

وطنا اليوم:أشادت شركة المدن الصناعية الاردنية بزيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ولقاءه مستثمريها وتفقده لعدد من الإستثمارات فيها، مبينة أنها خير دليل على النهج الحكومي في التواصل مع مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي اضافة التزام الحكومة ببرنامجها الاقتصادي الذي يستند على رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالإقتصاد الوطني.

ورحبّ السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية بالنهج الحكومي المتواصل لدعم بيئة الإستثمار الصناعي في مختلف مواقع المدن الصناعية الارنية والذي أسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وطنية مكّنت المدن الصناعية من استقطاب استثمارات صناعية وفرّت مئات فرص العمل اضافة الى انعكاساتها التنموية على مختلف القطاعات من خلال قرارات وحزم استثمارية مدعومة تم توجيهها لعدد من المدن الصناعية التي تتبع للشركة وفي مقدمتها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك لتمكين استقطاب الإستثمارات الصناعية اليها.

وكشف السيد عمر جويعد عن ابرز النتائج المتحققة عن حزمة الحوافز الحكومية لتشيجع استقطاب الإستثمارات الصناعية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية لغاية الربع الثالث من العام الحالي 2024 ، حيث تمكّنت الشركة من استقطاب 16 استثمار صناعي بقيمة (11) مليون دينار اردني يتوقع أن توفر (300) فرصة عمل عن التشغيل الفعلي لهذه الإستثمارات.

وبين السيد عمر جويعد إن هذه الإستثمارات تتوزع على كافة القطاعات الصناعية العاملة في المدينة وهي الغذائية والهندسية والنسيجية والورق والكرتون والإنشائية، متوقعة أن تستقطب المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة الكرك عند التشغيل الفعلي للاستثمارات خلال العامين القادمين.

وقال السيد عمر جويعد إن حزمة الحوافز التي منحتها الحكومة للاستثمارات الصناعية القادمة لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك أثرت على القرارا الإستثماري للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين ومكّنتهم من جعل مدينة الحسين الصناعية خيارهم الأول للانطلاق بمشاريعهم الصناعية بالإضافة الى باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة، كاشفا عن وصول عدد الإستثتمارات الكلي في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الى (56) استثمار صناعي بحجم استثمار تجاوز (47) مليون دينار اردني وفرت قرابة (500) فرصة عمل يتوقع أن تصل إلى (800) فرصة عمل عن التشغيل الفعلي لكافة المشاريع المستقطبة.

وجدد السيد عمر جويعد الدعوة للمستثمرين الصناعيين المهتمين باقامة مشاريعهم الصناعية في مدينة الحسين الصناعية للاستفادة من هذه الحوافز والإمتيازات خاصة تلك الإستثمارات التي تتطلب احمالا كهربائية عالية وايدي عاملة متعددة.

يشار إلى أن حزمة الحوافز الحكومية للاستثمارات الصناعية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية تشمل دعم اسعار الطاقة الكهربائية للإستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25% الى 75% ولمدة خمسة سنوات اضافة الى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع (50%) من الحد الادنى للاجور مضافاً إليها مبلغ (25) دينار بدل ضمان إجتماعي ومبلغ (25) دينار بدل مواصلات ولمدة ثلاث سنوات، اضافة الى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة (50%) ولمدة ثلاث سنوات وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.

كما يذكر أن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية تموّل بموجبه وزارة الزراعة المستثمرين بكلف استئجار المباني في المدن الصناعية؛ للاستفادة من آلية تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية من هذه الحوافز، لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار