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سائق دورية ينقذ سيدة وابنتها من الغرق في العقبة

منذ 32 ثانية
سائق دورية ينقذ سيدة وابنتها من الغرق في العقبة

وطنا اليوم:لبى الوكيل بشير نايل سحيمات من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة نداء استغاثة بشأن حادث غرق تعرضت له سيدة وابنتها (13 عامًا) على شاطئ العقبة الجنوبي، على بعد 25 مترًا داخل البحر.
تمكن سحيمات، بحسب ما أفادت إذاعة الأمن العام الأحد، من إنقاذ السيدة وابنتها أثناء قيامه بواجبه الرسمي على الشاطئ الجنوبي، وبمساعدة أحد المدنيين
وقام بسحبهن إلى الشاطئ وأجرى الإسعافات الأولية لهما حتى وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


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