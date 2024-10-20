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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة

منذ 49 ثانية
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأحد، محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود”، مبيناً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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