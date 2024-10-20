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تعديل أوقات العمل على جسر الملك الحسين

منذ ساعة واحدة
تعديل أوقات العمل على جسر الملك الحسين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور اليوم الأحد، تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين، خلال الأسبوع الحالي فقط، من صباح يوم الاحد الموافق 20 / 10 / 2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 24 / 10 / 2024.
وأكدت انه سيتم تقليل ساعات العمل اليومي بمقدار ساعة واحده ولمدة اسبوع واحد فقط، على أن تبدا حركة جميع المسافرين عند الساعه (7:00) وتنتهي عند الساعه الساعه (16:00 ).
وبينت أنه الحركة تعود كالمعتاد في صباح يوم الأحد الموافق 27 / 10 / 2024.
ودعت الإدارة جميع المسافرين المغادرين إلى الضفة الغربية إلى التواجد على الجسر قبل موعد الإغلاق بساعة على الأقل لضمان إتمام إجراءات السفر بسلاسة.


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