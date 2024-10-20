وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور اليوم الأحد، تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين، خلال الأسبوع الحالي فقط، من صباح يوم الاحد الموافق 20 / 10 / 2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 24 / 10 / 2024.
وأكدت انه سيتم تقليل ساعات العمل اليومي بمقدار ساعة واحده ولمدة اسبوع واحد فقط، على أن تبدا حركة جميع المسافرين عند الساعه (7:00) وتنتهي عند الساعه الساعه (16:00 ).
وبينت أنه الحركة تعود كالمعتاد في صباح يوم الأحد الموافق 27 / 10 / 2024.
ودعت الإدارة جميع المسافرين المغادرين إلى الضفة الغربية إلى التواجد على الجسر قبل موعد الإغلاق بساعة على الأقل لضمان إتمام إجراءات السفر بسلاسة.
تعديل أوقات العمل على جسر الملك الحسين
وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور اليوم الأحد، تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين، خلال الأسبوع الحالي فقط، من صباح يوم الاحد الموافق 20 / 10 / 2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 24 / 10 / 2024.