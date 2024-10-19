بيان صادر عن مجلس إعمار مادبا

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ) صدق الله العظيم

في الوقت الذي يؤكد الاردن تمسكه بموقفه الرسمي المتطابق مع الموقف الشعبي الرافض لما يجري على الساحة الفلسطينيه في الضفة الغربيه والحرب على غزه ويدعو لوقف الحرب وحل الدولتين بدأت تظهر بعض الشعارات الحزبية والرايات الفرعية والفردية على الساحة الأردنية التي لا تعبر عن ضمير المواطن الأردني ولا تخدم الا مخططات حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل التي يقودها نتنياهو لجر الاردن الى اتون حربه الفاشله و مخططاته الخبيثه لتفريغ الأرض من اصحابها بالتهجير والتوسع على حساب الاردن.

واذ يؤكد مجلس اعمار مادبا على تمسكه بالموقف الاردني الرسمي الصلب والرافض لحرب الاباده والتجويع وارتكاب ابشع الجرائم بحق الاشقاء في الضفة الغربية وغزة محذرا من محاولات يائسة بائسة في جر الاردن الى اتون حرب خاسرة تشعل نارها حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل .

ليكون ذلك ذريعة لتفريغ الأرض من اصحابها ومبررا للتهجير والتوسع في الاحتلال على حساب الاردن سياسة خبيثه تمارسها الحكومه اليمينيه الاسرائيليه المتطرفه .

واذ يوكد مجلس اعمار مادبا تمسكه بالموقف الاردني الرسمي والوقوف في وجه المخططات الاسرائيليه الخبيثة .

محذرا من استغلال الاحتلال بعض الشعارات والرايات الفرعيه والفرديه الا مسؤولة و التي لا تخدم الا مصلحه العدو الاسرائيلي الذي يخطط لاستهداف الاردن وجره الى اتون الحرب وإشعال نار الفتنه والنيل من الوحده الوطنيه .

فان مجلس اعمار مادبا يؤكد تمسكه بالموقف الرسمي الاردني المتماهي مع الموقف الشعبي العام رافضا الشعارات والرايات الحزبية والفرعيه والفرديه الا مسؤولة والتي لا تخدم الا مخططات العدو الاسرائيلي والاجندات المتربصه

مؤكدا وقوفنا جميعا خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بايمان لا يتزعزع بحكمة جلالته وبعد نظره تجاه ما يجري معتبرين ان اي تصرف خارج الاطار الرسمي هو تصرف فردي مخالف مستمد من أجندات إقليمية مشبوهة . ولا يعبر عن الموقف الاردني الشعبي والرسمي ولا يخدم الا مصلحه العدو والمتربصين بالنيل من الاردن وزعزعت امنه واستقراره .

حفظ الله

الاردن حرا قويا من أجل فلسطين وحماية المقدسات .

بيان موقع

رئيس مجلس إعمار مادبا

العين محمد خريبات الازايده