حزب جبهة العمل الإسلامي: منفذا عملية البحر الميت ليسا عضوين في الحزب

وطنا اليوم_أكّد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، السبت، أن الشخصين الذين قاما بعملية البحر الميت الجمعة ليسا عضوين في حزب جبهة العمل الإسلامي.

وقال السقا، إن الجبهة لا صلة لها بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مبينا أن حزب جبهة العمل الإسلامي ذراع سياسية لكن لكل منهما جهته التنظيمية ونظامه الداخلي.

وأكد حرص جبهة العمل على استقرار الأردن، مشيدا بالعمل السياسي في مواجهة المخاطر الخارجية.

وتحدث عن وجود قراءة خاطئة بشأن البيان الصادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي، مبينا أن الحزب بارك العملية ولم يتبنَّها.

ودعا إلى تجنب إثارة الفتنة في الأردن.

بدوره قال عضو مجلس الأعيان السابق طلال الشرفات إن العملية تصرف يخالف القواعد العامة للعمل الحزبي على الساحة الوطنية ويخالف القانون في ما يتعلق بالتزامات الأردن الدولية.

وأوضح أن العمل الشخصي عندما يكون من شخص منتظم لجماعة سياسية يختلف تماما عن العمل الفردي عندما يكون من شخص آخر.