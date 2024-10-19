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هيئة الإعلام والاتصالات العراقية توقف عمل قناة MBC في العراق

منذ ساعة واحدة
هيئة الإعلام والاتصالات العراقية توقف عمل قناة MBC في العراق

وطنا اليوم_أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم السبت، إيقاف عمل قناة MBC في العراق.

وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “انطلاقاً من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق”.

 

وأضافت، “نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا الى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها”.


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