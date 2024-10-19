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750 مستفيدا من اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في لواء بصيرا

منذ ساعة واحدة
750 مستفيدا من اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في لواء بصيرا

وطنا اليوم_قدمت حملة البر والاحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد)، خدمات علاجية واستشارية لنحو 750 مريضا خلال فعاليات اليوم الطبي المجاني الذي نظمته بالتعاون مع المستشفى التخصصي ومركز الشامي للعيون في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة.

 

كما عاينت الكوادر المتطوعة المشاركة في اليوم الطبي 40 مريضا ستعمل الحملة على متابعة حالتهم الصحية لحاجتها لمزيد من التدخلات الجراحية والعلاجية، وذلك في إطار شراكتها مع القطاع الطبي الخاص.

 

وقدمت الكوادر الطبية المتطوعة خدماتها للمراجعين من خلال 11 عيادة اختصاص شملت الباطنية والقلب، والعيون، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، والعظام، والمسالك البولي، والنسائية، والأسنان، فيما تم توفير الفحوصات الخاصة بالضغط والسكري وتقديم الادوية المجانية للمرضى.

 

وجاء تنظيم الفعالية الطبية بمشاركة أطباء اختصاص وصيادلة وممرضين وفنيين متطوعين، في إطار جهود الحملة المتواصلة لخدمة المجتمعات المحلية وتقديم خدمات طبية متخصصة للمرضى وخاصة في المناطق النائية.


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