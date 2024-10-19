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السعودية تُعدم مواطن أردني… وهذا هو السبب

منذ 16 ثانية
السعودية تُعدم مواطن أردني… وهذا هو السبب

وطنا اليوم_نفذت السلطات السعودية امس الأربعاء، حكم الإعدام بحق مواطن أردني بعد إدانته بتهريب مواد مخدرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 

وقالت “واس” إنه “تم القبض على المواطن الأردني (حسن.م.ط) عند قيامه بتهريب حبوب الإمفيتامين المحظور.

 

وأضافت الوكالة أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل في الجاني الأربعاء، في منطقة تبوك.


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