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أسعار الذهب بالأردن تسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا

منذ 6 ثواني
أسعار الذهب بالأردن تسجل رقما قياسيا تاريخيا جديدا

وطنا اليوم_سجل سعر بيع غرام الذهب محليا “رقما قياسيا تاريخيا”، إذ وصل عيار 21 في السوق المحلية، السبت، 55,2 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53,2 دينارا لجهة الشراء.

 

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 63,4 و 49,3 دينارا على التوالي.

 

ومقارنة مع التسعيرة السابقة، ارتفع سعر غرام الذهب محليا 80 قرشا لكل عيار، بعد أن سجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 54.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 62.60 و 48.50 دينارا على التوالي.


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