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الإخوان المسلمون يؤيدون عملية البحر صباحًا وينفون مسؤوليتهم عنها مساءً: “عمل فردي”

منذ 3 ساعات
الإخوان المسلمون يؤيدون عملية البحر صباحًا وينفون مسؤوليتهم عنها مساءً: “عمل فردي”

وطنا اليوم_أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، عبر مكتبها الإعلامي، بيانًا صحفيًا وصف فيه عملية البحر الميت التي قام بها عضوين من الجماعة بأنها “عمل فردي”.

 

وجاء في البيان أنه في ظل ما يجري في غزة من جرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من خمسين ألف شهيد، ومع استمرار المجازر والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وفي ظل الفشل الدولي في وقف هذا العدوان، فإن جماعة الإخوان المسلمين تابعت ما ورد من أخبار حول “العملية البطولية” التي نُفذت فجر اليوم في منطقة البحر الميت، على يد الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس، مؤكدة أن هذا الفعل كان “رد فعل فردي” من شباب أردنيين لم يتحملوا ما وصفته بالوحشية الصهيونية.

 

وأكد البيان أن هذا النوع من الأعمال ليس غريبًا على الشعب الأردني، مشيرًا إلى أن هذه المسيرة بدأت منذ الشهيد كايد العبيدات واستمرت إلى الشهيد ماهر الجازي، مع التأكيد على تضحيات الجيش العربي في القدس وفلسطين.

 

وأضافت الجماعة أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في توسيع دائرة الحرب وتهديد أمن الأردن، إلى جانب تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى المبارك، مما يتطلب توحيد الجبهة الوطنية في مواجهة هذه التحديات.

 

وفي الختام، شددت جماعة الإخوان المسلمين على حرصها الدائم على وحدة وأمن واستقرار الأردن.

 

المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين

عمان – الأردن

18-10-2024

 


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