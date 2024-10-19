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توقعات باشتداد صعوبة دخول المساعدات لشمال غزة بعد استشهاد السنوار

منذ دقيقتين
توقعات باشتداد صعوبة دخول المساعدات لشمال غزة بعد استشهاد السنوار

وطنا اليوم_قال مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مساء الجمعة، إنه لا يتوقع دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة بسهولة بعد “مقتل” رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي “حصاره المشدد” وعملياته العسكرية البرية وما يرافقها من قصف جوي ومدفعي مكثف على منطقة شمال قطاع غزة، موقعاً أعداداً من الشهداء والجرحى.

ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة- في تصريحات سابقة- الوضع شمالي القطاع “بالكارثي والمأساوي في ظل ضعف الخدمات الصحية وعدم إدخال الغذاء ومياه الشرب والدواء للسكان”.

 

وأشار إلى أن عشرات نداءات الاستغاثة تصلهم من عائلات محاصرة لكنهم لا يستطيعون الوصول إليها “بسبب كثافة القصف وتدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للشوارع”.

 

ودخلت شحنة مساعدات إلى شمالي قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، وهي المرة الأولى منذ أسبوعين التي تدخل فيها المساعدات إلى الشمال.


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