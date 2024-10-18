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وزير الإدارة المحلية يقيم عشاء لرؤساء البلديات ومجالس المحافظات في بلدة النعيمة 

منذ 30 ثانية
وزير الإدارة المحلية يقيم عشاء لرؤساء البلديات ومجالس المحافظات في بلدة النعيمة 

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_في خطوة لاقت استحسان الجميع، أقام وزير الإدارة المحلية وليمة عشاء  لكافة رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات في بيت عائلته (ديوان عشيرة المصري) في بلدة نعيمه جنوب مدينة إربد.

 

تم خلال العشاء مناقشة العديد من الأمور التي تخدم الصالح العام، وطرائق تعزيز التعاون بين البلديات ومجالس المحافظات، بهدف الوصول إلى نتائج تخدم المواطنين وتحقق أهداف الحكومة.

 

تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير على مدى عشرات السنوات الماضية، مما يعكس اهتمام الحكومة الحالية بتنفيذ رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ومضامين كتاب التكليف السامي.

 

يجدر بالذكر أن الدعوة كانت مقتصرة على المعنيين فقط، وتمت بعيداً عن الإعلام دون التقاط أي صور.

 


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