بري عن التهديد الإسرائيلي باستهدافه : أنام ملء جفوني

وطنا اليوم:علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على التهديد الإسرائيلي باستهدافه قائلا: “أنام ملء جفوني.. شأني شأن أي لبناني آخر، وفي نهاية المطاف الشهادة هي حق”.

ونشر عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مائير مصري عبر حسابه على منصة “إكس” الأربعاء الماضي تهديدا صريحا لرئيس المجلس قائلا: “نبيه بري هدف مشروع تماما”.

كما كتب في منشور جديد اليوم: “كل عضو في مجلس النواب اللبناني عن حزب الله أو أمل يعد هدفا مشروعا تماما”.

ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عن بري قوله: “أنا واحد من اللبنانيين الذين يواجهون خطر العدوان.. يسواني ما يسواهم، فأنا لا أفرق عنهم في شيء، وشأني شأن أي لبناني آخر، وفي نهاية المطاف الشهادة هي حق”.

وأضاف: “أنام ملء جفوني”، مشيرا بالاحتضان الوطني للنازحين، وأن “لبنان كله أغرقنا بوفائه ومحبته ووطنيته وشهامته”.