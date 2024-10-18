طيور الخير الإماراتية تنفذ الإسقاط الـ52 فوق سماء قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، نجاح عملية الإسقاط الجوي الـ 52 التي تحمل 81 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية في غزة.

وأفاد بيان إماراتي، بأن إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية (طيور الخير)، قد وصل بعد هذه العملية إلى 3544 طنا، محققة إنجازا إنسانيا يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين لتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشملت المساعدات مواد غذائية وإمدادات ضرورية، جاءت في وقت حرج لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها سكان القطاع، مما يسهم في إعادة الأمل وتحسين ظروفهم المعيشية.