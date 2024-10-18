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د. عادل يعقوب الشمايله يكتب: من حقي أن أتسائل

منذ 22 ثانية
د. عادل يعقوب الشمايله يكتب: من حقي أن أتسائل

د. عادل يعقوب الشمايله

أتسائل: لماذا هاجر المدنيون الصهاينة من مساكنهم واعمالهم في شمال فلسطين المحاذي لجنوب لبنان، طالما انه ثبت لهم خلال العام الماضي ان حزب مرشد ايران لن يؤذيهم ولن يوجه صواريخه الحنينه باتجاههم.
لا زال حزب المرشد ملتزما بسياسة عدم المساس بالمدنيين وممتلكاتهم ومنشآتهم.
من المثير للاستغراب ان اسرائيل رفضت الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل وبقواعد الاشتباك التي كان متفقا عليها بين اسرائيل والحزب، ودمرت كامل قرى الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية مما اضطر اللبنانيين وعددهم مليون ومائتي الف مواطن للهجرة وتفريغ قراهم بعد أن قُتِلَ منهم اكثر من الفين وجرح اكثر من احد عشر الفا.
بالمناسبة: تتعمد قناة الجزيرة على اظهار صور تصدي القبة الحديدية الصهيونية لصواريخ حزب المرشد كتعبير عن الاستهزاء بها وفشل الهجوم في تحقيق اهدافه. بينما لا تنشر قناة الجزيرة صورا للدمار الذي تحدثه صواريخ المرشد (هذا اذا احدثت دمارا) ما عدا صور حرائق في الاعشاب الجافة في الغابات، أو اذا وقعت الصواريخ على تجمعات نفايات قابلة للاشتعال.
اعتقد ان على حزب المرشد الاستفادة من خبرة اللواء الدويري في العمليات المركبة التي طالما اخبرنا ان المقاومة الفلسطينية في غزة تستخدمها لتدمير الدبابات والجرافات الصهيونية!! حرام عليك جنرال دويري. خطيه. بالله عليك دل حزب المرشد كيف يقوموا بعمليات مركبه


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