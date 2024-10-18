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وزيرة الخارجية الرومانية تزور البترا

منذ 23 ثانية
وزيرة الخارجية الرومانية تزور البترا

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الجمعة، في البترا وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو ووفد رسمي روماني مرافق لها.
وبحث البريزات خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك في مجالات التبادل الثقافي والسياحي بين الطرفين وتطوير العلاقات السياحية والثقافية بين البترا والمدن الرومانية السياحية، كما تحدث عن الموقع الأثري باعتباره علامة بارزة ومميزة على خارطة السياحة العالمية ومصدرا لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأكد البريزات خلال اللقاء، حرص السلطة على تسويق وترويج الموقع الأثري للسياح حول العالم واستهداف أسواق جديدة وترويج منتجات سياحية فريدة من نوعها، مثل السياحة الدينية لما تتمتع به الأردن من مواقع دينية إسلامية ومسيحية منتشرة على رقعة المملكة، حيث تحتوي الأردن على أقدم كنيسة بنيت خصيصا للعبادة في العالم في مدينة العقبة، كما تحتوي البترا على كنائس موثقة في الجانب الأثري، ومن أقدم الكنائس في العالم، إضافة لمواقع الحج المسيحي الأخرى المعترف بها من الفاتيكان، مثل المغطس ومكاور وجبل نيبو وسيدة الجبل ومار إلياس.
وأشار البريزات إلى أن السلطة وقعت العديد من اتفاقيات التعاون والتوأمة مع عدد من المدن السياحية في العالم وعجائب الدنيا السبع كخطوة ترويجية يوضع من خلالها مجسم الخزنة في تلك المدن والتعاون في مجالات مختلفة تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والسياحي، وستعمل على تعزيز تعاونها مع مدن إضافية حول العالم.
من جانبها، رحبت أودوبيسكو بالتعاون مع سلطة إقليم البترا وتحدثت عن ميزة الأمن والآمان التي تتمتع بها الأردن ومدينة البترا، وعبرت عن إعجابها بالبترا وما تتمتع به من تاريخ ومعالم أثرية مميزة وكموقع تراث عالمي له مكانته على خارطة السياحة العالمية.
وزارت أودوبيسكو والوفد المرافق الموقع الأثري في البترا، واطلعت على الأهمية التي تشكلها المدينة باعتبارها واحدة من أبرز مدن السياحة العالمية، والدور الذي تقوم به سلطة إقليم البترا في صون وحماية الإرث الحضري، وتطوير المدينة سياحيا.


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