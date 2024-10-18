بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استنكار أممي لقتل الاحتلال سيدة تقطف ثمار الزيتون في جنين

منذ دقيقة واحدة
استنكار أممي لقتل الاحتلال سيدة تقطف ثمار الزيتون في جنين

وطنا اليوم:أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة عن الفزع إزاء قيام إسرائيل بقتل امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 59 عاما، الخميس، أثناء قطف الزيتون مع أسرتها في قرية فقوعة بجنين المحتلة.
وقال المكتب في بيان صحفي، إنه ووفقا للمعلومات التي جمعها، لم يشكل القطافون أي تهديد على الإطلاق عندما أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية طلقات نارية عليهم دون سابق إنذار، مشيرا إلى أن قطف الزيتون السنوي في الضفة الغربية أصبح نشاطا محفوفا بالمخاطر على نحو متزايد.
ودعا المكتب سلطات الاحتلال الإسرائيلية لضمان وصول الفلسطينيين الكامل إلى أراضيهم وحمايتهم من هجمات المستوطنين خلال الأسابيع المقبلة لإكمال موسم قطف الزيتون بشكل كامل وآمن.
كما ذكـر السلطات الإسرائيلية بالتزامها بضمان إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل وشفاف في هذه الجريمة الأخيرة وجميع حوادث العنف السابقة التي ارتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لمقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حالة إدانتهم.
وشدد المكتب على ضرورة توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب، وفقا للمعايير الدولية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بارتفاع حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية المجتلة منذ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 700 فلسطيني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:47

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق السبت

19:35

بايدن: أعلم بكيفية وموعد رد تل أبيب على الهجمات الإيرانية

19:26

الطبيب الطراونة محذرا من استمرار السعال: قد يكون علامة لسرطان الرئة

19:17

مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون في جرش

19:08

حزب الله يهاجم شمال حيفا وعكا والجولان وإسرائيل تستدعي لواء احتياطيا

18:39

عاجل – حزب جبهة العمل الإسلامي : إثنان من شباب الحركة الإسلامية نفذا “عملية البحر الميت”

16:47

بعد إغلاق منصات التداول مؤخرا.. عملية نصب جديدة تطال أردنيين

16:38

الاحتلال: السنوار ألقى بآخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة

15:51

ستاد عمان يحتضن مواجهة فلسطين وكوريا الجنوبية

15:31

بيان عسكري صادر عن كتائب القسام

15:21

في أسبوع.. الجيش الروسي يسيطر على عدة قرى ومقتل 9000 أوكراني

15:15

حماس : السنوار ارتقى بطلا شهيدا مشتبكاً ومواجها لجيش الاحتلال

وفيات
وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024