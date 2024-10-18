بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون في جرش

منذ 47 ثانية
مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون في جرش

وطنا اليوم:طالب عدد من المواطنين والمتهمين بالشأن البيئي في محافظة جرش، بتكثيف الرقابة على عمل معاصر الزيتون في متابعة كيفية التخلص من مياه الزيبار .
وقال المواطن محمد عضيبات، إن محافظة جرش تتمتع بكثافة أشجار الزيتون بمختلف القرى والمناطق؛ مما يستوجب على الجهات المعنية كلجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، متابعة عمل المعاصر وكيفية التخلص من مياه الزيبار في أماكنها المخصصة، ومنع الصهاريج من تفريغ حمولتها بين الأشجار الحرجية لمنع التلوث.
وأكدت عضو الهيئة الإدارية في جمعية البيئة فريال النظامي، أهمية تكثيف الرقابة على معاصر الزيتون، ومراقبتها خصوصا عند تفريغ مياه الزيبار، إذ إن التلوث بالزيبار يتكرر سنويا.
وقال نائب محافظ جرش محمد العوامرة، إن لجنة السلامة العامة في المحافظة، ألزمت مالكي الصهاريج تفريغ حمولتها من زيبار الزيتون في مكب إقليم الشمال، مبينا أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق مالك الصهريج الذي لا يلتزم بتفريغ حمولة زيبار الزيتون بمكب “الأكيدر”، وإلزام كل سائق يفرغ حمولته في “الأكيدر” إحضار وصل من مجلس الخدمات المشتركة يثبت أنه قد أفرغ حمولته بالمكب.
وأضاف العوامرة، أنه يجب على مالك المعصرة الاحتفاظ بالوصل داخل المعصرة، مبينا أنه تمت مخاطبة مالكي المعاصر بضرورة التخلص من الجفت الموجود داخل ساحة المعصرة، وعدم تراكمه في الساحات.
وأشار إلى جاهزية شرطة البيئة للتعامل مع جميع الملاحظات الخاصة بأي مخالفة يتم ارتكابها من مالكي الصهاريج أو آلية التخلص من الجفت، مؤكدا جاهزية معاصر الزيتون في جرش لاستقبال المزارعين والبالغ عددها 16 معصرة داخل المحافظة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:08

حزب الله يهاجم شمال حيفا وعكا والجولان وإسرائيل تستدعي لواء احتياطيا

18:39

عاجل – حزب جبهة العمل الإسلامي : إثنان من شباب الحركة الإسلامية نفذا “عملية البحر الميت”

16:47

بعد إغلاق منصات التداول مؤخرا.. عملية نصب جديدة تطال أردنيين

16:38

الاحتلال: السنوار ألقى بآخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة

15:51

ستاد عمان يحتضن مواجهة فلسطين وكوريا الجنوبية

15:31

بيان عسكري صادر عن كتائب القسام

15:21

في أسبوع.. الجيش الروسي يسيطر على عدة قرى ومقتل 9000 أوكراني

15:15

حماس : السنوار ارتقى بطلا شهيدا مشتبكاً ومواجها لجيش الاحتلال

15:08

حماس تعلن استشهاد يحيى السنوار

14:51

وقفات تضامنية في الأردن تنديدا بالعدوان المستمر على غزة والضفة ولبنان

14:43

مصادر : منفذا عملية البحر الميت هما حسام أبو غزالة وعامر قواس

14:07

أونصة الذهب ترتفع إلى 2700 دولار لأول مرة على الإطلاق

وفيات
وفيات الجمعة 18-10-2024وفيات الخميس 17-10-2024الإعلامية آمنة طبيشي في ذمة اللهالفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024