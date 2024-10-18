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عاجل – حزب جبهة العمل الإسلامي : إثنان من شباب الحركة الإسلامية نفذا “عملية البحر الميت”

منذ ساعة واحدة
عاجل – حزب جبهة العمل الإسلامي : إثنان من شباب الحركة الإسلامية نفذا “عملية البحر الميت”

وطناةاليوم_قال حزب جبهة العمل الإسلامي إن اثنان من شباب الحركة الإسلامية نفذا “عملية البحر الميت”.

وقال في بيان بارك فيه العملية، إن المنفذان هما الشـ.ـهيد البطل عامر قواس والشهيد البطل حسام أبو غزالة، وإنهما نفذا العملية صباح اليوم في منطقة البحر الميت على الحدود الأردنية الفلسطينية والتي أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال المجرم وذلك رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والعدوان على المقدسات.

وأضاف الحزب أن هذه العملية تمثل رداً طبيعياً على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق إخواننا في الدم والمصير منذ أكثر من عام وسط تواطؤ دولي فاضح وصمت عربي مخز، وأن هذه العملية تأتي استكمالاً لمسيرة التضحية والشهادة التي خطها من سبقهم من شهداء الأردن على ثرى فلسطين كشركاء في معركة التحرير.

 

إن حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يعبر عن فخره واعتزازه بهذه العملية البطولية التي سطر فيها اثنان من الشباب الأردني بدمائهم الزكية لوحات البطولة والفداء، والثأر للدماء الطاهرة التي تراق على أرض فلسطين ولبنان، فإنه يطالب الحكومة بإعادة النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصـ.ـهـ.ـيونـ.ـي ووقف الممر البري إلى الكيان الصـ.ـهـ.ـيونـ.ـي، مع العمل على إعداد التجهيزات اللازمة لمواجهة التهديدات الصـ.ـ.ـهيـ.ـونيـ.ـة، بما في ذلك تمتين الجبهة الداخلية وإعادة العمل بالجيش الشعبي لإعداد الشباب الأردني ليكون سنداً لنشامى الجيش الأردني في وجهه تهديدات العدو الصـ.ـهـ.ـيونـ.ـي التي باتت تتصاعد ضد الأردن وسيادته وأمنه الوطني.


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