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الاحتلال: السنوار ألقى بآخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة

منذ 18 ثانية
الاحتلال: السنوار ألقى بآخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة

وطنا اليوم:كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبيل استشهاد قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
وقال الجيش الإسرائيلي إن السنوار ألقى في آخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة قبل توجيه نيران الدبابات نحوه.
وأضاف أنه بعد اغتيال يحيى السنوار لا يزال هناك عناصر في حماس يعرفون كيف يديرون الأمور.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن محمد السنوار كان رئيس الجناح العسكري لحماس في الأشهر الأخيرة منذ اغتيال محمد ضيف.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بالانتهاء من تشريح جثة رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار بعد إعلان إسرائيل قتله “صدفة” في الاشتباك مع جنودها في رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت صحيفة “إسرائيل اليوم” الانتهاء من تشريح جثة السنوار في معهد أبو كبير للطب الشرعي والاحتفاظ بها في مكان “سري”، مشيرة إلى أنه من الممكن استخدام الجثة ورقة مساومة في المستقبل.


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