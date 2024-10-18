في أسبوع.. الجيش الروسي يسيطر على عدة قرى ومقتل 9000 أوكراني

وطنا اليوم:كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن حصيلة عمليات القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة تحرير بلدات عدة ومقتل أكثر من 9000 عسكري أوكراني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة “المركز” الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي ميخائيلوفكا، وكراسني يار في دونيتسك.

واستهدفت القوات الروسية تشكيلات مكونة من 7 ألوية مشاة ميكانيكية، واثنين من ألوية الهجوم الجوي التابعة للقوات الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين من الحرس الوطني، وتم صد 59 هجمة لمجموعات هجومية معادية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه، على مدار أسبوع، نحو 3350 عسكريًا.

وأضاف بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة “الشرق” الروسية، تمكنت من السيطرة على بلدة ليفادنوي في مقاطعة زابوريجيا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 790 عسكريا، فيما استسلم 48 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وخلال الأسبوع، نفذت القوات الروسية 36 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، مستهدفة مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومنشآت الطاقة التي تدعمها، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش إنتاج وتخزين الطائرات دون طيار.

وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية واصلت عملية تدمير وحدات القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.

وعلى مدار الأسبوع، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، من السيطرة على بلدة ماكسيميليانوفكا في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 5080 عسكريًا.

واليوم الجمعة، أعلنت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم روسي كبير بطائرات مسيرة خلال الليلة الماضية.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إنه تم رصد 135 طائرة مسيرة روسية، منذ مساء أمس الخميس، وقد تم إسقاط 80 منها، بينما اختفت 44 مسيرة من شاشات الرادار، وذكرت تقارير أن طائرتين دخلتا المجال الجوي لبيلاروسيا.

وانطلقت صافرات الإنذار في العاصمة كييف لمدة تربو على 4 ساعات، لكن السلطات لم تشر إلى أضرار أو إصابات.