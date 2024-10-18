وقفات تضامنية في الأردن تنديدا بالعدوان المستمر على غزة والضفة ولبنان

وطنا اليوم:نفذت فعاليات شعبية، الجمعة، في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

كما طالبوا بوقف الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبر المشاركون في المسيرات والوقفات عن تضامنهم مع الأشقاء في غزة، مطالب بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.

وأشاروا أيضا إلى معاناة أهل القطاع نتيجة اتساع رقعة المجاعة مع استمرار حرب التجويع، المتزامنة مع القصف، وتهديدِها حياة مئات الآلاف.