مصادر : منفذا عملية البحر الميت هما حسام أبو غزالة وعامر قواس

وطنا اليوم:نقلت قناة العربية عن مصادر، أن منفذا عملية البحر الميت في الجانب الاسرائيلي ،صباح اليوم الجمعة، هما “حسام أبو غزالة وعامر قواس “.

وقالت القناة في متابعة لتطورات الحدث، أن المنفذين قد تركا رسالة مصورة قبل تنفيذ العملية.

وبث كلا من أبوغزالة والقواس وصيتهما مقطع فيديو مصور، قالا فيه انهما الشهيدان الحيين “في اشارة لتنفيذ عملية” نصرة لأهل غزة الذين يواجهون العدوان منذ أكثر من عام، وانتقدا خذلان وصمت العالم عما يجري في غزة من قتل وتنكيل وتشريد.

واشادت حركتا “حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، بالعملية المسلحة التي وقعت اليوم الجمعة قرب الحدود الفلسطينية الأردنية، والتي استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرتا في بياناتٍ منفصلة، أن هذه العملية تشكل تطورًا نوعيًا في المواجهة مع الاحتلال، وتأتي في سياق الرد الطبيعي على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: عن تسلل مسلحين من الأردن إلى مستوطنة “نيئوت هكيكار” جنوب البحر الميت وتمكنت من تحييد مسلحين اثنين أطلقا النار نحوها والقوات تقوم بتمشيط المنطقة”.

وأفاد موقع “واينت” العبري، بأن “إسرائيليين أصيبا صباح الجمعة بجروح في هجوم إطلاق نار نفذه شخصان تسللا من الأردن إلى ميدان “موشاف نافوت” جنوب البحر الميت”.

وأكد الموقع أن حالة الضحايا لا تزال غير واضحة، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من بقاء المزيد من المسلحين في المنطقة.