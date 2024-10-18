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الصحة العالمية : الجميع تقريبا في قطاع غزة يتضورون جوعا

منذ ساعة واحدة
الصحة العالمية : الجميع تقريبا في قطاع غزة يتضورون جوعا

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء أمس، إن الجميع تقريباً في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وأن هذا وضع “غير إنساني”.
وفي منشور على منصة “إكس”، أوضح غيبريسوس، أن التقييمات الأخيرة تشير إلى أن الجميع تقريبا في غزة يتضورون جوعا.
ودعا إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل.
وجدد غيبريسوس، دعوته لوقف إطلاق النار قائلاً إن “أفضل دواء هو السلام”.


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