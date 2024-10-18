إصابة جنديين إسرائيليين في إطلاق نار بمنطقة البحر الميت

وطنا اليوم:ارتقى مقاوم وانسحب آخر بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار، التي أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال جنوب البحر الميت.

وكانت أفادت وسائل عبرية، بأن مسلحون فلسطينيون قادمون من الأردن فتحوا النار على قوات الجيش قرب البحر الميت وأصيب 2 من الجنود.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذي عملية إطلاق النار قرب البحر الميت تسللوا من الأردن، كما أعلن أن جنوده أطلقوا النار على “مخربين” اثنين فتحا النار على قوة عسكرية إسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار.