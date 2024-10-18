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الأردن يقود جهود دولية لدعم الأونروا ويحذر من تعطيل عملها

منذ 40 ثانية
الأردن يقود جهود دولية لدعم الأونروا ويحذر من تعطيل عملها

وطنا اليوم:قاد الأردن، ممثلا بمندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، أمس الخميس، الجهود الدولية الممثلة بـ123 دولة، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بوصفها الهيئة الأممية المعنية بالدفاع عن وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
وحذر السفير الحمود في مؤتمر صحفي، بمقر الأمم المتحدة، بحضور مندوبي تلك الدول، من التدابير التي اتخذتها إسرائيل ضد (الأونروا)، بما فيها مشروع القانون المطروح أمام البرلمان الإسرائيلي، “والذي قد يمنع (الأونروا) من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتأتي هذه الجهود، ضمن مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا) التي أطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا في أيار الماضي.
وقال السفير الحمود، إن عمل وكالة (الأونروا) “لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، وهو بمثابة حجر الزاوية والعمود الفقري للمساعدات الإنسانية لأجيال من اللاجئين الفلسطينيين”.
وسلط الحمود الضوء على نتائج تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة التي قادتها كاترين كولونا، مرحبا بالتزام الوكالة بتنفيذ توصيات التقرير بالكامل.


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