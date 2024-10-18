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كاتس يهاجم غوتيريش مجددا: يقود سياسة معادية لإسرائيل ولليهود

منذ 13 ثانية
كاتس يهاجم غوتيريش مجددا: يقود سياسة معادية لإسرائيل ولليهود

وطنا اليوم:اتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقيادة ما سماها “أجندة معادية لإسرائيل ولليهود”، مؤكدا “سنواصل اعتباره شخصية غير مرغوب فيها”.
وأضاف أن غوتيريش “لم يرحب بتصفية زعيم حركة حماس يحيى السنوار ولم يعتبر حماس منظمة إرهابية بعد 7 أكتوبر”، وفق قوله.
يذكر أنه في 2 أكتوبر الحالي، أعلنت خارجية الاحتلال أن غوتيريش “شخصية غير مرغوب فيها” في إسرائيل، مشيرة إلى أنه “يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة”.
وقبل أيام جدد كاتس تأكيده أن تل أبيب لن تلغي قرارها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها.


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